S&P 500-Papier PepsiCo-Aktie: So viel Verlust hätte ein PepsiCo-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen PepsiCo-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Vor 1 Jahr wurde das PepsiCo-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 150,73 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die PepsiCo-Aktie investiert, befänden sich nun 66,344 PepsiCo-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 19.08.2026 9 459,30 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 142,58 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 5,41 Prozent vermindert.

Zuletzt verbuchte PepsiCo einen Börsenwert von 191,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at