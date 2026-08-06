PepsiCo Aktie

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WKN: 851995 / ISIN: US7134481081

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Langfristige Anlage 06.08.2026 16:03:54

S&P 500-Papier PepsiCo-Aktie: So viel Verlust hätte eine PepsiCo-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

S&P 500-Papier PepsiCo-Aktie: So viel Verlust hätte eine PepsiCo-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in PepsiCo-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 06.08.2021 wurde die PepsiCo-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das PepsiCo-Papier bei 154,33 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die PepsiCo-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,648 PepsiCo-Aktien. Die gehaltenen PepsiCo-Papiere wären am 05.08.2026 89,92 USD wert, da der Schlussstand 138,78 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 10,08 Prozent eingebüßt.

Insgesamt war PepsiCo zuletzt 189,81 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: meunierd / Shutterstock.com

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