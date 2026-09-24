PepsiCo Aktie

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WKN: 851995 / ISIN: US7134481081

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Langfristige Anlage 24.09.2026 16:03:43

S&P 500-Papier PepsiCo-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in PepsiCo von vor 3 Jahren angefallen

S&P 500-Papier PepsiCo-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in PepsiCo von vor 3 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in PepsiCo gewesen.

Das PepsiCo-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 175,27 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die PepsiCo-Aktie investierten, hätten nun 5,705 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.09.2026 gerechnet (130,18 USD), wäre die Investition nun 742,74 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 25,73 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von PepsiCo belief sich zuletzt auf 178,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: meunierd / Shutterstock.com

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