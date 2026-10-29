S&P 500-Papier PepsiCo-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in PepsiCo von vor 5 Jahren angefallen

Vor Jahren in PepsiCo eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Das PepsiCo-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die PepsiCo-Anteile bei 161,60 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die PepsiCo-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,619 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 28.10.2026 auf 132,63 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 82,07 USD wert. Mit einer Performance von -17,93 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

PepsiCo markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 181,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at