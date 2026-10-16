PerkinElmer Aktie
WKN: 850943 / ISIN: US7140461093
|PerkinElmer-Anlage
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16.10.2026 16:03:50
S&P 500-Papier PerkinElmer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PerkinElmer von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurden PerkinElmer-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 94,00 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das PerkinElmer-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,064 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der PerkinElmer-Aktie auf 154,71 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 164,59 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 64,59 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte PerkinElmer einen Börsenwert von 17,02 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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