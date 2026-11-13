PerkinElmer Aktie
WKN: 850943 / ISIN: US7140461093
|Profitable PerkinElmer-Investition?
|
13.11.2026 16:03:12
S&P 500-Papier PerkinElmer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PerkinElmer von vor einem Jahr eingebracht
Am 13.11.2025 wurden PerkinElmer-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die PerkinElmer-Anteile bei 93,40 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das PerkinElmer-Papier investiert hätte, hätte er nun 10,707 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 12.11.2026 1 681,16 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 157,02 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 68,12 Prozent.
Zuletzt verbuchte PerkinElmer einen Börsenwert von 17,66 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PerkinElmer Inc.
|
13.11.26
|S&P 500-Papier PerkinElmer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PerkinElmer von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
06.11.26
|S&P 500-Wert PerkinElmer-Aktie: So viel hätte eine Investition in PerkinElmer von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
03.11.26
|Optimismus in New York: S&P 500 schlussendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
03.11.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 im Aufwind (finanzen.at)
|
03.11.26
|Börse New York: S&P 500 präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
03.11.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 zum Start des Dienstagshandels freundlich (finanzen.at)
|
02.11.26
|Ausblick: PerkinElmer öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
30.10.26
|S&P 500-Wert PerkinElmer-Aktie: So viel Verlust hätte eine PerkinElmer-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu PerkinElmer Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|PerkinElmer Inc.
|140,45
|-0,81%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.