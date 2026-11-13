PerkinElmer Aktie

PerkinElmer ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850943 / ISIN: US7140461093

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitable PerkinElmer-Investition? 13.11.2026 16:03:12

S&P 500-Papier PerkinElmer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PerkinElmer von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in PerkinElmer gewesen.

Am 13.11.2025 wurden PerkinElmer-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die PerkinElmer-Anteile bei 93,40 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das PerkinElmer-Papier investiert hätte, hätte er nun 10,707 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 12.11.2026 1 681,16 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 157,02 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 68,12 Prozent.

Zuletzt verbuchte PerkinElmer einen Börsenwert von 17,66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu PerkinElmer Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu PerkinElmer Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

PerkinElmer Inc. 140,45 -0,81% PerkinElmer Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:23 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14:30 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.11.26 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen