S&P 500-Papier PerkinElmer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PerkinElmer von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in PerkinElmer gewesen.

Am 13.11.2025 wurden PerkinElmer-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die PerkinElmer-Anteile bei 93,40 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das PerkinElmer-Papier investiert hätte, hätte er nun 10,707 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 12.11.2026 1 681,16 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 157,02 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 68,12 Prozent.

Zuletzt verbuchte PerkinElmer einen Börsenwert von 17,66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at