S&P 500-Papier PerkinElmer-Aktie: So viel hätte eine Investition in PerkinElmer von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen PerkinElmer-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 28.08.2023 wurde das PerkinElmer-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das PerkinElmer-Papier an diesem Tag bei 117,37 USD. Bei einem PerkinElmer-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 85,201 PerkinElmer-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des PerkinElmer-Papiers auf 129,71 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 051,38 USD wert. Damit wäre die Investition 10,51 Prozent mehr wert.

PerkinElmer wurde jüngst mit einem Börsenwert von 14,10 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at