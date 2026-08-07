PerkinElmer Aktie

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WKN: 850943 / ISIN: US7140461093

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Hochrechnung 07.08.2026 16:03:45

S&P 500-Papier PerkinElmer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PerkinElmer-Investment von vor 5 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen PerkinElmer-Investment verlieren können.

Vor 5 Jahren wurde das PerkinElmer-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 185,43 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in PerkinElmer-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 53,929 PerkinElmer-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des PerkinElmer-Papiers auf 114,24 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 160,82 USD wert. Damit wäre die Investition 38,39 Prozent weniger wert.

PerkinElmer wurde am Markt mit 12,87 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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