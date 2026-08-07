PerkinElmer Aktie
WKN: 850943 / ISIN: US7140461093
|Hochrechnung
|
07.08.2026 16:03:45
S&P 500-Papier PerkinElmer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PerkinElmer-Investment von vor 5 Jahren verloren
Vor 5 Jahren wurde das PerkinElmer-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 185,43 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in PerkinElmer-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 53,929 PerkinElmer-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des PerkinElmer-Papiers auf 114,24 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 160,82 USD wert. Damit wäre die Investition 38,39 Prozent weniger wert.
PerkinElmer wurde am Markt mit 12,87 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PerkinElmer Inc.
Analysen zu PerkinElmer Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|PerkinElmer Inc.
|99,14
|0,65%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.