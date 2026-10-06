Perrigo Company Aktie
WKN DE: A1XAEY / ISIN: IE00BGH1M568
|Profitabler Perrigo Company-Einstieg?
|
06.10.2026 10:03:24
S&P 500-Papier Perrigo Company-Aktie: So viel hätte eine Investition in Perrigo Company von vor 10 Jahren gekostet
Heute vor 10 Jahren wurden Perrigo Company-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Perrigo Company-Anteile bei 94,84 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 USD in die Perrigo Company-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,054 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 05.10.2026 15,23 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 14,44 USD belief. Die Abnahme von 100 USD zu 15,23 USD entspricht einer negativen Performance von 84,77 Prozent.
Perrigo Company war somit zuletzt am Markt 1,98 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Perrigo Company PLC
|
10:03
|S&P 500-Papier Perrigo Company-Aktie: So viel hätte eine Investition in Perrigo Company von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
01.10.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
29.09.26
|S&P 500-Papier Perrigo Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Perrigo Company-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
25.09.26
|Freitagshandel in New York: S&P 500 notiert zum Ende des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
24.09.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
24.09.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 nachmittags leichter (finanzen.at)
|
24.09.26
|Handel in New York: S&P 500 verbucht am Mittag Verluste (finanzen.at)
|
22.09.26
|S&P 500-Papier Perrigo Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Perrigo Company-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Perrigo Company PLC
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Perrigo Company PLC
|12,45
|-3,11%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handel auf grünem Terrain -- DAX geht fester in den Feierabend -- US-Börsen letztlich höher -- Asiens Börsen schließen stärker
An den heimischen sowie den deutschen Börsen ließ sich ein stärkerer Handel beobachten. Die US-Börsen zeigten sich gut behauptet. An den Börsen in Asien ging es am Dienstag nach oben.