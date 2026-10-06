S&P 500-Papier Perrigo Company-Aktie: So viel hätte eine Investition in Perrigo Company von vor 10 Jahren gekostet

Bei einem frühen Perrigo Company-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 10 Jahren wurden Perrigo Company-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Perrigo Company-Anteile bei 94,84 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 USD in die Perrigo Company-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,054 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 05.10.2026 15,23 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 14,44 USD belief. Die Abnahme von 100 USD zu 15,23 USD entspricht einer negativen Performance von 84,77 Prozent.

Perrigo Company war somit zuletzt am Markt 1,98 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at