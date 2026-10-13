S&P 500-Papier Perrigo Company-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Perrigo Company von vor einem Jahr verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Perrigo Company-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Perrigo Company-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Perrigo Company-Anteile an diesem Tag 21,19 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Perrigo Company-Papier investiert hätte, befänden sich nun 47,192 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Perrigo Company-Aktie auf 15,45 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 729,12 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 27,09 Prozent verkleinert.

Perrigo Company wurde am Markt mit 2,09 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at