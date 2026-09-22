S&P 500-Papier Perrigo Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Perrigo Company-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Perrigo Company-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 3 Jahren wurde das Perrigo Company-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 32,25 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Perrigo Company-Aktie investiert hat, hat nun 31,008 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 21.09.2026 auf 14,13 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 438,14 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 56,19 Prozent verringert.

Perrigo Company war somit zuletzt am Markt 1,88 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at