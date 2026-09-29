Perrigo Company Aktie
WKN DE: A1XAEY / ISIN: IE00BGH1M568
|Lohnende Perrigo Company-Anlage?
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29.09.2026 10:03:33
S&P 500-Papier Perrigo Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Perrigo Company-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Perrigo Company-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 43,50 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Perrigo Company-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 229,885 Perrigo Company-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 471,26 USD, da sich der Wert eines Perrigo Company-Papiers am 28.09.2026 auf 15,10 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 65,29 Prozent verkleinert.
Am Markt war Perrigo Company jüngst 2,14 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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