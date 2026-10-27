Perrigo Company Aktie
WKN DE: A1XAEY / ISIN: IE00BGH1M568
|Lukrative Perrigo Company-Anlage?
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27.10.2026 10:03:29
S&P 500-Papier Perrigo Company-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Perrigo Company von vor 5 Jahren angefallen
Vor 5 Jahren wurde das Perrigo Company-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 44,62 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 2,241 Perrigo Company-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 26.10.2026 35,45 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 15,82 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 64,55 Prozent abgenommen.
Insgesamt war Perrigo Company zuletzt 2,19 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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