S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Pfizer-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Pfizer-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit der Pfizer-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Pfizer-Anteile bei 24,77 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Pfizer-Aktie investiert hat, hat nun 4,037 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 29,79 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 120,27 USD wert. Mit einer Performance von +20,27 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Alle Pfizer-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 169,56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at