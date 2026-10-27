Pfizer Aktie
WKN: 852009 / ISIN: US7170811035
|Frühes Investment
|
27.10.2026 16:04:15
S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Pfizer-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit der Pfizer-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Pfizer-Anteile bei 24,77 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Pfizer-Aktie investiert hat, hat nun 4,037 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 29,79 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 120,27 USD wert. Mit einer Performance von +20,27 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Alle Pfizer-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 169,56 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Molly Woodward / Shutterstock.com
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