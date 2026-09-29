Pfizer Aktie

Pfizer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852009 / ISIN: US7170811035

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Frühes Investment 29.09.2026 16:03:48

S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Pfizer von vor einem Jahr verdient

S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Pfizer von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Pfizer-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem Pfizer-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 23,85 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 419,287 Pfizer-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 28.09.2026 auf 28,72 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 041,93 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 20,42 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Pfizer betrug jüngst 163,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Molly Woodward / Shutterstock.com

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06.08.26 Pfizer Kaufen DZ BANK
05.08.26 Pfizer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.26 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
04.08.26 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
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