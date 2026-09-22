Pfizer Aktie
WKN: 852009 / ISIN: US7170811035
|Investmentbeispiel
|
22.09.2026 16:03:38
S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pfizer-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Pfizer-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 30,38 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Pfizer-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 32,916 Pfizer-Anteilen. Die gehaltenen Pfizer-Papiere wären am 21.09.2026 913,09 USD wert, da der Schlussstand 27,74 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 8,69 Prozent verringert.
Alle Pfizer-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 157,56 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Molly Woodward / Shutterstock.com
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