Pfizer Aktie

Pfizer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852009 / ISIN: US7170811035

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Investmentbeispiel 22.09.2026 16:03:38

S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pfizer-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pfizer-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Pfizer-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Pfizer-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 30,38 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Pfizer-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 32,916 Pfizer-Anteilen. Die gehaltenen Pfizer-Papiere wären am 21.09.2026 913,09 USD wert, da der Schlussstand 27,74 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 8,69 Prozent verringert.

Alle Pfizer-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 157,56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Molly Woodward / Shutterstock.com

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06.08.26 Pfizer Kaufen DZ BANK
05.08.26 Pfizer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.26 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
04.08.26 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.07.26 Pfizer Sector Perform RBC Capital Markets
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