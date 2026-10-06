Pfizer Aktie
WKN: 852009 / ISIN: US7170811035
|Pfizer-Investmentbeispiel
|
06.10.2026 16:03:44
S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pfizer-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde das Pfizer-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 33,13 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Pfizer-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3,018 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 05.10.2026 82,73 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 27,41 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 17,27 Prozent abgenommen.
Insgesamt war Pfizer zuletzt 156,42 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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