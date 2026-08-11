Pfizer Aktie

Pfizer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852009 / ISIN: US7170811035

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Pfizer-Anlage 11.08.2026 16:03:48

S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pfizer-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pfizer-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Pfizer-Aktie Investoren gebracht.

Am 11.08.2023 wurde das Pfizer-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Pfizer-Aktie an diesem Tag 36,04 USD wert. Bei einem Pfizer-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 27,747 Pfizer-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 10.08.2026 750,55 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 27,05 USD belief. Mit einer Performance von -24,94 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Pfizer bezifferte sich zuletzt auf 152,60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Molly Woodward / Shutterstock.com

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06.08.26 Pfizer Kaufen DZ BANK
05.08.26 Pfizer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.26 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
04.08.26 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.07.26 Pfizer Sector Perform RBC Capital Markets
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