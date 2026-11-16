S&P 500-Papier Philip Morris-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Philip Morris von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Philip Morris-Papier statt. Zum Handelsende stand die Philip Morris-Aktie an diesem Tag bei 91,28 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Philip Morris-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 10,955 Philip Morris-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 13.11.2026 auf 198,96 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 179,67 USD wert. Mit einer Performance von +117,97 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Philip Morris eine Marktkapitalisierung von 309,66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at