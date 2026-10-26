S&P 500-Papier Philip Morris-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Philip Morris von vor 5 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Philip Morris-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Philip Morris-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Philip Morris-Aktie an diesem Tag bei 96,20 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Philip Morris-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,395 Philip Morris-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 23.10.2026 auf 199,47 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 073,49 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 107,35 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Philip Morris belief sich zuletzt auf 310,31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at