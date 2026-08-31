Philip Morris Aktie
WKN DE: A0NDBJ / ISIN: US7181721090
|Philip Morris-Investmentbeispiel
|
31.08.2026 16:03:50
S&P 500-Papier Philip Morris-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Philip Morris von vor 5 Jahren eingebracht
Am 31.08.2021 wurde die Philip Morris-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Philip Morris-Aktie bei 103,00 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Philip Morris-Aktie investiert hätte, hätte er nun 97,087 Anteile im Depot. Die gehaltenen Philip Morris-Aktien wären am 28.08.2026 18 630,10 USD wert, da der Schlussstand 191,89 USD betrug. Das kommt einer Steigerung um 86,30 Prozent gleich.
Philip Morris erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 299,37 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images
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