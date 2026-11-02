Philip Morris Aktie

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WKN DE: A0NDBJ / ISIN: US7181721090

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Frühe Investition 02.11.2026 16:03:44

S&P 500-Papier Philip Morris-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Philip Morris von vor 10 Jahren abgeworfen

S&P 500-Papier Philip Morris-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Philip Morris von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Philip Morris gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Philip Morris-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 96,05 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 104,112 Philip Morris-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 30.10.2026 auf 208,79 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21 737,64 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 117,38 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete Philip Morris eine Marktkapitalisierung von 325,96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images

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