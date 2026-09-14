Philip Morris Aktie
WKN DE: A0NDBJ / ISIN: US7181721090
|Philip Morris-Anlage
|
14.09.2026 16:03:46
S&P 500-Papier Philip Morris-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Philip Morris von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Philip Morris-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 166,11 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 6,020 Philip Morris-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 150,20 USD, da sich der Wert eines Philip Morris-Anteils am 11.09.2026 auf 191,06 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 15,02 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Philip Morris belief sich zuletzt auf 297,01 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images
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