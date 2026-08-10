S&P 500-Papier Philip Morris-Aktie: So viel hätte eine Investition in Philip Morris von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Philip Morris eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Die Philip Morris-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Philip Morris-Anteile an diesem Tag 99,17 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 100,837 Philip Morris-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Philip Morris-Papiers auf 189,57 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19 115,66 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 91,16 Prozent erhöht.

Insgesamt war Philip Morris zuletzt 295,29 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at