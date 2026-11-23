Philip Morris Aktie
WKN DE: A0NDBJ / ISIN: US7181721090
|Philip Morris-Investment im Blick
|
23.11.2026 16:03:41
S&P 500-Papier Philip Morris-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Philip Morris-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Philip Morris-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 89,65 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 111,545 Philip Morris-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Philip Morris-Anteile wären am 20.11.2026 20 534,30 USD wert, da der Schlussstand 184,09 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 105,34 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Philip Morris bezifferte sich zuletzt auf 284,95 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images
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