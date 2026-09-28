Philip Morris Aktie
WKN DE: A0NDBJ / ISIN: US7181721090
|Lohnende Philip Morris-Anlage?
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28.09.2026 16:03:46
S&P 500-Papier Philip Morris-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Philip Morris von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Philip Morris-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Philip Morris-Aktie an diesem Tag bei 98,42 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Philip Morris-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,016 Philip Morris-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 193,54 USD, da sich der Wert eines Philip Morris-Papiers am 25.09.2026 auf 190,48 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 193,54 USD entspricht einer Performance von +93,54 Prozent.
Philip Morris markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 296,44 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images
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