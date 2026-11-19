Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Phillips 66-Aktie gebracht.

Die Phillips 66-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 83,64 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 11,956 Phillips 66-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 18.11.2026 2 927,19 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 244,83 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 192,72 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Phillips 66 belief sich jüngst auf 100,39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at