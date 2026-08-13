Phillips 66 Aktie

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WKN DE: A1JWQU / ISIN: US7185461040

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Phillips 66-Investmentbeispiel 13.08.2026 16:03:50

S&P 500-Papier Phillips 66-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Phillips 66 von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Phillips 66-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Phillips 66-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 116,64 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Phillips 66-Aktie investierten, hätten nun 85,734 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 19 339,85 USD, da sich der Wert einer Phillips 66-Aktie am 12.08.2026 auf 225,58 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 93,40 Prozent angezogen.

Am Markt war Phillips 66 jüngst 89,66 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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