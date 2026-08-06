Phillips 66 Aktie
WKN DE: A1JWQU / ISIN: US7185461040
|Lohnendes Phillips 66-Investment?
|
06.08.2026 16:03:54
S&P 500-Papier Phillips 66-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Phillips 66 von vor einem Jahr abgeworfen
Die Phillips 66-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Phillips 66-Anteile betrug an diesem Tag 119,84 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 8,344 Phillips 66-Aktien. Die gehaltenen Phillips 66-Anteile wären am 05.08.2026 1 690,17 USD wert, da der Schlussstand 202,55 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 69,02 Prozent angewachsen.
Der Phillips 66-Wert an der Börse wurde auf 82,53 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Phillips 66
|
06.08.26
|S&P 500-Papier Phillips 66-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Phillips 66 von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
30.07.26
|S&P 500-Wert Phillips 66-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Phillips 66-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
23.07.26
|S&P 500-Papier Phillips 66-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Phillips 66 von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Phillips 66 gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
16.07.26
|S&P 500-Titel Phillips 66-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Phillips 66 von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
13.07.26
|NYSE-Handel S&P 500 verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
|
09.07.26
|S&P 500-Papier Phillips 66-Aktie: So viel hätte eine Investition in Phillips 66 von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
08.07.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 gibt mittags nach (finanzen.at)
Analysen zu Phillips 66
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Phillips 66
|175,95
|-0,85%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.