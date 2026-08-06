S&P 500-Papier Phillips 66-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Phillips 66 von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Phillips 66-Aktie Investoren gebracht.

Die Phillips 66-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Phillips 66-Anteile betrug an diesem Tag 119,84 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 8,344 Phillips 66-Aktien. Die gehaltenen Phillips 66-Anteile wären am 05.08.2026 1 690,17 USD wert, da der Schlussstand 202,55 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 69,02 Prozent angewachsen.

Der Phillips 66-Wert an der Börse wurde auf 82,53 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at