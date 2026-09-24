Phillips 66 Aktie

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WKN DE: A1JWQU / ISIN: US7185461040

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Phillips 66-Investmentbeispiel 24.09.2026 16:03:43

S&P 500-Papier Phillips 66-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Phillips 66-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Phillips 66-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Phillips 66-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Phillips 66-Anteile bei 79,58 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Phillips 66-Aktie investiert hätte, hätte er nun 125,660 Anteile im Depot. Die gehaltenen Phillips 66-Papiere wären am 23.09.2026 32 229,20 USD wert, da der Schlussstand 256,48 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 222,29 Prozent.

Phillips 66 markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 102,37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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