S&P 500-Papier Phillips 66-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Phillips 66 von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Phillips 66-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Phillips 66-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Phillips 66-Aktie bei 130,53 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 76,611 Phillips 66-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.09.2026 gerechnet (256,09 USD), wäre das Investment nun 19 619,24 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +96,19 Prozent.

Zuletzt verbuchte Phillips 66 einen Börsenwert von 100,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at