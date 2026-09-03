Phillips 66 Aktie
WKN DE: A1JWQU / ISIN: US7185461040
|Rentables Phillips 66-Investment?
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03.09.2026 16:03:50
S&P 500-Papier Phillips 66-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Phillips 66 von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Phillips 66-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Phillips 66-Aktie bei 130,53 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 76,611 Phillips 66-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.09.2026 gerechnet (256,09 USD), wäre das Investment nun 19 619,24 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +96,19 Prozent.
Zuletzt verbuchte Phillips 66 einen Börsenwert von 100,72 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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