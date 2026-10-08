Phillips 66 Aktie
WKN DE: A1JWQU / ISIN: US7185461040
|Langfristige Performance
|
08.10.2026 16:03:50
S&P 500-Papier Phillips 66-Aktie: So viel hätte eine Investition in Phillips 66 von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Phillips 66-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 109,19 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9,158 Phillips 66-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 07.10.2026 auf 271,62 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 487,59 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +148,76 Prozent.
Phillips 66 war somit zuletzt am Markt 107,58 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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