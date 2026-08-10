Pinnacle West Capital Aktie

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WKN: 853915 / ISIN: US7234841010

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Pinnacle West Capital-Performance im Blick 10.08.2026 16:03:46

S&P 500-Papier Pinnacle West Capital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pinnacle West Capital von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Pinnacle West Capital-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Pinnacle West Capital-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Pinnacle West Capital-Anteile bei 92,62 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Pinnacle West Capital-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,797 Pinnacle West Capital-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 090,80 USD, da sich der Wert einer Pinnacle West Capital-Aktie am 07.08.2026 auf 101,03 USD belief. Das entspricht einem Plus von 9,08 Prozent.

Pinnacle West Capital erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 12,24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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