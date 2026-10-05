S&P 500-Papier Pinnacle West Capital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pinnacle West Capital von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Pinnacle West Capital-Aktie Investoren gebracht.

Die Pinnacle West Capital-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Pinnacle West Capital-Anteile bei 90,18 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,109 Pinnacle West Capital-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 106,37 USD, da sich der Wert eines Pinnacle West Capital-Anteils am 02.10.2026 auf 95,92 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 6,37 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Pinnacle West Capital belief sich zuletzt auf 11,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at