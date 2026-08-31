S&P 500-Papier PNC Financial Services Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PNC Financial Services Group von vor einem Jahr abgeworfen

PNC Financial Services Group-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 207,44 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 48,207 PNC Financial Services Group-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 676,63 USD, da sich der Wert eines PNC Financial Services Group-Anteils am 28.08.2026 auf 242,22 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 16,77 Prozent erhöht.

Am Markt war PNC Financial Services Group jüngst 96,72 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at