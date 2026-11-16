S&P 500-Papier PNC Financial Services Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PNC Financial Services Group-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die PNC Financial Services Group-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem PNC Financial Services Group-Papier statt. Zur Schlussglocke waren PNC Financial Services Group-Anteile an diesem Tag 107,51 USD wert. Bei einem PNC Financial Services Group-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,301 PNC Financial Services Group-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 232,29 USD gerechnet, wäre die Investition nun 2 160,64 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 116,06 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte PNC Financial Services Group einen Börsenwert von 92,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at