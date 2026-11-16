PNC Financial Services Group Aktie

PNC Financial Services Group ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 867679 / ISIN: US6934751057

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
PNC Financial Services Group-Anlage im Blick 16.11.2026 16:03:41

S&P 500-Papier PNC Financial Services Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PNC Financial Services Group-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die PNC Financial Services Group-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem PNC Financial Services Group-Papier statt. Zur Schlussglocke waren PNC Financial Services Group-Anteile an diesem Tag 107,51 USD wert. Bei einem PNC Financial Services Group-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,301 PNC Financial Services Group-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 232,29 USD gerechnet, wäre die Investition nun 2 160,64 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 116,06 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte PNC Financial Services Group einen Börsenwert von 92,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu PNC Financial Services Group Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu PNC Financial Services Group Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

PNC Financial Services Group Inc. 208,00 -0,95% PNC Financial Services Group Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 46: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46
14.11.26 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.11.26 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX fallen letztlich zurück -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag nach. Der deutsche Aktienmarkt fiel ebenso zurück. An der Wall Street geht es zum Wochenstart nach unten. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen