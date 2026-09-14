S&P 500-Papier PNC Financial Services Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PNC Financial Services Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die PNC Financial Services Group-Aktie Investoren gebracht.

Am 14.09.2021 wurde die PNC Financial Services Group-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 188,35 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die PNC Financial Services Group-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,309 PNC Financial Services Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der PNC Financial Services Group-Aktie auf 244,24 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 296,73 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 29,67 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete PNC Financial Services Group eine Marktkapitalisierung von 97,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at