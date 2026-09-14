PNC Financial Services Group Aktie
WKN: 867679 / ISIN: US6934751057
|Langfristige Performance
|
14.09.2026 16:03:46
S&P 500-Papier PNC Financial Services Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PNC Financial Services Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Am 14.09.2021 wurde die PNC Financial Services Group-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 188,35 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die PNC Financial Services Group-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,309 PNC Financial Services Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der PNC Financial Services Group-Aktie auf 244,24 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 296,73 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 29,67 Prozent gleich.
Jüngst verzeichnete PNC Financial Services Group eine Marktkapitalisierung von 97,19 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PNC Financial Services Group Inc.
Analysen zu PNC Financial Services Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|PNC Financial Services Group Inc.
|208,00
|-0,95%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed-Zinsentscheid rückt näher: ATX geht mit kräftigen Verlusten aus dem Handel -- DAX schließt im Minus -- Zurückhaltung an US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag nach, während auch der deutsche Leitindex Verluste verzeichnete. An den US-Börsen halten sich die Anleger zurück. Die Börsen in Fernost wiesen zum Wochenstart unterschiedliche Vorzeichen aus.