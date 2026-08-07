PPG Industries Aktie

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WKN: 852026 / ISIN: US6935061076

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Lohnender PPG Industries-Einstieg? 07.08.2026 16:03:45

S&P 500-Papier PPG Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PPG Industries von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in PPG Industries gewesen.

Am 07.08.2025 wurden PPG Industries-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 106,12 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 94,233 PPG Industries-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 040,33 USD, da sich der Wert eines PPG Industries-Anteils am 06.08.2026 auf 117,16 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 10,40 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für PPG Industries eine Börsenbewertung in Höhe von 26,56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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