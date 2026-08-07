PPG Industries Aktie
WKN: 852026 / ISIN: US6935061076
|Lohnender PPG Industries-Einstieg?
|
07.08.2026 16:03:45
S&P 500-Papier PPG Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PPG Industries von vor einem Jahr abgeworfen
Am 07.08.2025 wurden PPG Industries-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 106,12 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 94,233 PPG Industries-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 040,33 USD, da sich der Wert eines PPG Industries-Anteils am 06.08.2026 auf 117,16 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 10,40 Prozent zugenommen.
Zuletzt ergab sich für PPG Industries eine Börsenbewertung in Höhe von 26,56 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PPG Industries Inc.
Analysen zu PPG Industries Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|PPG Industries Inc.
|102,80
|1,48%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.