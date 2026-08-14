PPG Industries Aktie
WKN: 852026 / ISIN: US6935061076
|Rentabler PPG Industries-Einstieg?
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14.08.2026 16:03:49
S&P 500-Papier PPG Industries-Aktie: So viel hätte eine Investition in PPG Industries von vor 3 Jahren gekostet
Am 14.08.2023 wurden PPG Industries-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der PPG Industries-Aktie betrug an diesem Tag 139,63 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die PPG Industries-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,716 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.08.2026 gerechnet (114,73 USD), wäre das Investment nun 82,17 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 17,83 Prozent.
Der Marktwert von PPG Industries betrug jüngst 25,55 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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