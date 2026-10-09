PPG Industries Aktie
WKN: 852026 / ISIN: US6935061076
|Langfristige Anlage
|
09.10.2026 16:04:09
S&P 500-Papier PPG Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein PPG Industries-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit PPG Industries-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das PPG Industries-Papier an diesem Tag bei 128,76 USD. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 USD in die PPG Industries-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 77,664 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 08.10.2026 auf 105,46 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 190,43 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 18,10 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von PPG Industries belief sich zuletzt auf 23,30 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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