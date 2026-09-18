PPG Industries Aktie
WKN: 852026 / ISIN: US6935061076
|Lohnende PPG Industries-Anlage?
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18.09.2026 16:03:47
S&P 500-Papier PPG Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein PPG Industries-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit PPG Industries-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 146,74 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 68,148 PPG Industries-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 186,18 USD, da sich der Wert einer PPG Industries-Aktie am 17.09.2026 auf 105,45 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 28,14 Prozent.
PPG Industries wurde jüngst mit einem Börsenwert von 23,29 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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