PPG Industries Aktie
WKN: 852026 / ISIN: US6935061076
|PPG Industries-Performance
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16.10.2026 16:03:50
S&P 500-Papier PPG Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein PPG Industries-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurden PPG Industries-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 160,30 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,624 PPG Industries-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 15.10.2026 67,26 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 107,81 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 32,74 Prozent.
PPG Industries erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 23,37 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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