S&P 500-Papier PPG Industries-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in PPG Industries von vor 3 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die PPG Industries-Aktie Investoren gebracht.

Das PPG Industries-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das PPG Industries-Papier bei 136,35 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die PPG Industries-Aktie investierten, hätten nun 7,334 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 105,05 USD gerechnet, wäre die Investition nun 770,44 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -22,96 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von PPG Industries bezifferte sich zuletzt auf 23,83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at