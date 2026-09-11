PPG Industries Aktie
WKN: 852026 / ISIN: US6935061076
|PPG Industries-Investmentbeispiel
|
11.09.2026 16:03:39
S&P 500-Papier PPG Industries-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in PPG Industries von vor 3 Jahren bedeutet
Das PPG Industries-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das PPG Industries-Papier bei 136,35 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die PPG Industries-Aktie investierten, hätten nun 7,334 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 105,05 USD gerechnet, wäre die Investition nun 770,44 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -22,96 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von PPG Industries bezifferte sich zuletzt auf 23,83 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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