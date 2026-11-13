PPG Industries Aktie
WKN: 852026 / ISIN: US6935061076
|PPG Industries-Investition
|
13.11.2026 16:03:12
S&P 500-Papier PPG Industries-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in PPG Industries von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit PPG Industries-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 161,64 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 6,187 PPG Industries-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 12.11.2026 756,93 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 122,35 USD belief. Die Abnahme von 1 000 USD zu 756,93 USD entspricht einer negativen Performance von 24,31 Prozent.
Der Börsenwert von PPG Industries belief sich zuletzt auf 27,60 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PPG Industries Inc.
Analysen zu PPG Industries Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|PPG Industries Inc.
|111,05
|0,45%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.