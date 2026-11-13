S&P 500-Papier PPG Industries-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in PPG Industries von vor 5 Jahren angefallen

Vor Jahren in PPG Industries eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit PPG Industries-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 161,64 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 6,187 PPG Industries-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 12.11.2026 756,93 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 122,35 USD belief. Die Abnahme von 1 000 USD zu 756,93 USD entspricht einer negativen Performance von 24,31 Prozent.

Der Börsenwert von PPG Industries belief sich zuletzt auf 27,60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at