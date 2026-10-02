S&P 500-Papier PPL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PPL von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen PPL-Investment gewesen.

Am 02.10.2023 wurde das PPL-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die PPL-Aktie bei 22,55 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 44,346 PPL-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 452,77 USD, da sich der Wert eines PPL-Papiers am 01.10.2026 auf 32,76 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 1 452,77 USD, was einer positiven Performance von 45,28 Prozent entspricht.

PPL wurde jüngst mit einem Börsenwert von 24,79 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at