PPL Aktie
WKN: 895250 / ISIN: US69351T1060
|PPL-Anlage
|
09.10.2026 16:04:09
S&P 500-Papier PPL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PPL-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades PPL-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der PPL-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 28,36 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 352,609 PPL-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 08.10.2026 12 023,98 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 34,10 USD belief. Damit wäre die Investition um 20,24 Prozent gestiegen.
Insgesamt war PPL zuletzt 25,48 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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