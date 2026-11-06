S&P 500-Papier PPL-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PPL von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in PPL eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 06.11.2021 wurden PPL-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die PPL-Aktie bei 28,72 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die PPL-Aktie investiert, befänden sich nun 3,482 PPL-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 125,35 USD, da sich der Wert einer PPL-Aktie am 05.11.2026 auf 36,00 USD belief. Damit wäre die Investition um 25,35 Prozent gestiegen.

PPL wurde jüngst mit einem Börsenwert von 26,81 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at