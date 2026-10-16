PPL Aktie
WKN: 895250 / ISIN: US69351T1060
|PPL-Performance im Blick
|
16.10.2026 16:03:50
S&P 500-Papier PPL-Aktie: So viel hätte eine Investition in PPL von vor 10 Jahren abgeworfen
Die PPL-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die PPL-Aktie letztlich bei 32,92 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die PPL-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3,038 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des PPL-Papiers auf 34,48 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 104,74 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 4,74 Prozent gesteigert.
PPL erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 26,21 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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