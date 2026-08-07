PPL Aktie
WKN: 895250 / ISIN: US69351T1060
|Profitables PPL-Investment?
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07.08.2026 16:03:45
S&P 500-Papier PPL-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PPL von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der PPL-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 26,11 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 382,995 PPL-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen PPL-Anteile wären am 06.08.2026 13 259,29 USD wert, da der Schlussstand 34,62 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 32,59 Prozent angewachsen.
Zuletzt verbuchte PPL einen Börsenwert von 26,37 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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