S&P 500-Papier PPL-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in PPL von vor 10 Jahren bedeutet

Vor Jahren in PPL-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades PPL-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 35,09 USD. Bei einem PPL-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 284,981 PPL-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 575,38 USD, da sich der Wert einer PPL-Aktie am 17.09.2026 auf 33,60 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 9 575,38 USD, was einer negativen Performance von 4,25 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von PPL belief sich zuletzt auf 25,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at